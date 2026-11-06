PSD se laudă, într-un comunicat transmis vineri, că ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, le-a livrat primarilor 916 miliarde de lei din bani de la buget, pentru lucrări executate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. O sumă mult mai mică, aproape la jumătate, respectiv 500 de milioane de lei, le-au fost dați edililor pentru lucrări finanțate [...] The post PSD le-a livrat rapid baronilor locali 1,4 miliarde de lei pentru lucrări pe „Anghel Saligny” și, la jumătate, pe PNRR first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗