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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

PSD prezintă bilanțul miniștrilor în ultima săptămână: ”Rezultate concrete pentru România!”. Toate erau programate de mult

c Scris de cristian anton
PSD prezintă bilanțul miniștrilor în ultima săptămână: ”Rezultate concrete pentru România!”. Toate erau programate de mult
Aosom
PSD a prezentat sâmbătă un bilanț al miniștrilor săi din ultima săptămână, cu o serie de reușite bifate sub titlul entuziast „Rezultate concrete pentru România!”. Toate acțiunile necesitau, însă, planificări anterioare laborioase.

Sursa: Stirile Pro.tv

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