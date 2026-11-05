Controversata strategie a lui Donald Trump de a importa motorină rusească în SUA înainte de alegerile de la jumătatea mandatului pare să se destrame, iar Vladimir Putin a fost păcălit, crezând că Moscova va relansa relațiile cu America. Două dintre primele petroliere cu combustibil rusesc destinate inițial SUA au deviat brusc de la curs, ca un eșec față de strategia Casei Albe de a reduce prețurile la combustibil și de a consolida sprijinul politic.

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