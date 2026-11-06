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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

PWM/The Banker: Erste Private Banking România, desemnată pentru al patrulea an consecutiv cea mai bună bancă de private banking din România. Valoarea medie a activelor administrate per client a fost de 850.000 euro în 2025

r Scris de roxana rosu
PWM/The Banker: Erste Private Banking România, desemnată pentru al patrulea an consecutiv cea mai bună bancă de private banking din România. Valoarea medie a activelor administrate per client a fost de 850.000 euro în 2025
Aosom
Erste Private Banking România, divizia Băncii Comerciale Române (BCR) dedicată administrării averii, a fost desemnată Cea mai bună bancă de private...

Sursa: Zf Ro

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