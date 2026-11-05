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Economie

Radisson Blu din Cluj-Napoca țintește afaceri de 10 milioane de euro în 2026: „Evenimentele, motorul creșterii”

o Scris de oana doroșenco
Radisson Blu din Cluj-Napoca țintește afaceri de 10 milioane de euro în 2026: „Evenimentele, motorul creșterii”
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Hotelul Radisson Blu din Cluj-Napoca estimează o creștere a afacerilor în 2026, pe fondul extinderii și al numărului tot mai mare de evenimente găzduite.

Sursa: Ziua De Cluj

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