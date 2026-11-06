 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Raluca Ţintoiu, ING România: Investitorii globali continuă să parieze pe România. Proiectele mari din energie şi infrastructură susţin economia, iar companiile româneşti se pregătesc să se extindă în afara ţării

m Scris de mircea nica
Raluca Ţintoiu, ING România: Investitorii globali continuă să parieze pe România. Proiectele mari din energie şi infrastructură susţin economia, iar companiile româneşti se pregătesc să se extindă în afara ţării
Aosom
România continuă să atragă interesul investitorilor internaţionali, în special pentru proiectele de amploare din energie şi infrastructură, în timp ce tot mai multe companii cu capital românesc au ajuns la un nivel de dezvoltare care le permite să privească spre pieţele externe.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech