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Economie

Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze. Ce face acum pentru bani

m Scris de mihai georgescu
Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze. Ce face acum pentru bani
Aosom
Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze. Ce face acum pentru bani. Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze Povestea Mariei Pușa Oceanu din Sinaia, care și-a găsit un loc de muncă la 58 de ani, după un curs […]

Sursa: Gandul

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