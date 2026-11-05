Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze. Ce face acum pentru bani. Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze Povestea Mariei Pușa Oceanu din Sinaia, care și-a găsit un loc de muncă la 58 de ani, după un curs […]

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