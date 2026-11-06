 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Raport AIE: Spania a economisit 26 de miliarde de dolari la importurile de gaze datorită energiei regenerabile

i Scris de iulia horovei
Raport AIE: Spania a economisit 26 de miliarde de dolari la importurile de gaze datorită energiei regenerabile
Aosom
Raport AIE: Spania a economisit 26 de miliarde de dolari la importurile de gaze datorită energiei regenerabile

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech