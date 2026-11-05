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Economie

Răspunsul lui Nazare după ce ministrul Agriculturii a propus ca fermierii să cumpere motorină fără acciză direct de la pompă din 2027

b Scris de bogdan păcurar
Răspunsul lui Nazare după ce ministrul Agriculturii a propus ca fermierii să cumpere motorină fără acciză direct de la pompă din 2027
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Ministerul Finanţelor este dispus să colaboreze cu Ministerul Agriculturii pentru identificarea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, însă soluţia trebuie să fie sustenabilă pentru buget şi compatibilă cu legislaţia europeană, a declarat joi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Declarația sa vine după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat joi o intenție în acest sens.

Sursa: Digi24

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