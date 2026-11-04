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Economie

Răsturnare de situație pe piața mondială a gazelor. Qatar, fostul lider al exporturilor, ajunge cel mai mare cumpărător de gaze din SUA. FT: Războiul schimbă regulile jocului

g Scris de gabriel negreanu
Răsturnare de situație pe piața mondială a gazelor. Qatar, fostul lider al exporturilor, ajunge cel mai mare cumpărător de gaze din SUA. FT: Războiul schimbă regulile jocului
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Qatar, țara care a dominat ani la rând piața mondială a gazelor naturale lichefiate (GNL), se pregătește să devină cel mai mare cumpărător de gaze americane din lume. O schimbare majoră în industria energetică globală, provocată de războiul din Orientul Mijlociu și de blocarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, obligă gigantul QatarEnergy să își caute noi surse de aprovizionare pentru clienții internaționali, relatează Financial Times.

Sursa: Mediafax Ro

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