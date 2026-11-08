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Economie

Rata șomajului în județul Timiș a urcat la 1,15% în luna octombrie

d Scris de denisa grega
Rata șomajului în județul Timiș a urcat la 1,15% în luna octombrie
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La 31 octombrie 2026, în evidențele AJOFM Timiș figurau 3.867 de persoane fără loc de muncă, cu 272 mai multe decât la finalul lunii septembrie. [...] Articolul Rata șomajului în județul Timiș a urcat la 1,15% în luna octombrie a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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