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Economie

Răzvan Pîrcălăbescu, directorul Romarm: România și Ucraina pot dezvolta parteneriate strategice în industria de apărare

m Scris de mediafax
Răzvan Pîrcălăbescu, directorul Romarm: România și Ucraina pot dezvolta parteneriate strategice în industria de apărare
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Cooperarea industrială, securitatea energetică, reconstrucția infrastructurii și dezvoltarea tehnologiilor s-au numărat printre principalele teme abordate în cadrul celei de-a V-a ediții a Rebuilding Ukraine Forum 2026 & SECURE REBUILD RO-UA EXPO, desfășurată în 9 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, ai misiunilor diplomatice, ai mediului de afaceri și […]

Sursa: Mediafax Ro

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