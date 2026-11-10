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Economie

RCA se poate dubla de la 1 ianuarie! Cât ar putea ajunge să plătească șoferii pentru asigurarea obligatorie

c Scris de cătălin tănăsucă
RCA se poate dubla de la 1 ianuarie! Cât ar putea ajunge să plătească șoferii pentru asigurarea obligatorie
Aosom
Vești rele pentru șoferii români care urmează să își reînnoiască polițele RCA în 2027. Scumpirile în ceea ce privește asigurarea auto ar putea fi chiar duble. Avertizarea vine chiar din direcția reprezentanților transportatorilor, pe fondul unui 2026 marcat de aceleași majorări constante. RCA s-ar putea dubla în 2027, avertizează transportatorii În al doilea trimestru din […]

Sursa: National - Ziarul National

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