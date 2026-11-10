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Economie

Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit, la doar 3 zile de la repornire / A fost demis directorul tehnic al CNE Cernavodă

s Scris de silvia pugna
Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit, la doar 3 zile de la repornire / A fost demis directorul tehnic al CNE Cernavodă
Aosom
Societatea Națională Nuclearelectrica a anunțat luni seară că Unitatea 1 a Centralei Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN), în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului, la doar trei zile de la repornire.

Sursa: Ziua De Cluj

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