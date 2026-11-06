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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Reactorul 1 de la Cernavodă, reconectat la Sistemul Energetic Național, după trei luni de oprire

d Scris de dan andreșescu
Reactorul 1 de la Cernavodă, reconectat la Sistemul Energetic Național, după trei luni de oprire
Aosom
Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, anunţă Nuclearelectrica. Conform datelor Transelectrica, peste 3% din producţia totală de energie de la acest moment provine de la Cernavodă.

Sursa: Rfi

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