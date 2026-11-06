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Economie

Reactorul 1 de la Cernavodă revine în funcțiune după trei luni de oprire. Nuclearelectrica anunță „o operaţiune complexă”

a Scris de alexandru toader
Reactorul 1 de la Cernavodă revine în funcțiune după trei luni de oprire. Nuclearelectrica anunță „o operaţiune complexă”
Aosom
Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie resincronizată vineri la Sistemul Energetic Naţional, după ce miercuri au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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