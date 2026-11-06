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Economie

Reactorul 1 de la Cernavodă revine în funcțiune după trei luni de pauză și este reconectat la Sistemul Energetic Național

m Scris de maria zărnescu
Reactorul 1 de la Cernavodă revine în funcțiune după trei luni de pauză și este reconectat la Sistemul Energetic Național
Aosom
Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi reconectat vineri, 6 noiembrie 2026, la Sistemul Energetic Național (SEN), după ce miercuri, 4 noiembrie, au început procedurile de repornire, potrivit unui comunicat transmis de SN Nuclearelectrica, citat de Agerpres.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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