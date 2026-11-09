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Economie

Reactorul 2 de la Cernavodă ar urma să reintre în funcțiune marți. Unitatea 1 a fost deja reconectată la Sistemul Energetic Național

d Scris de dana bărăgan
Reactorul 2 de la Cernavodă ar urma să reintre în funcțiune marți. Unitatea 1 a fost deja reconectată la Sistemul Energetic Național
Aosom
Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă ar urma să reintre în funcțiune marți, 10 noiembrie, după ce luni, 9 noiembrie, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a reactorului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, în contextul în care și Unitatea 1 a centralei a fost deja reconectată la Sistemul Energetic Național (SEN).

Sursa: Realitatea

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