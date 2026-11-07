Reactorul de la Cernavodă care asigură 8% din energia României funcționează din nou. Luca Niculescu: „Scade presiunea pe sistemul energetic”

Premierul Luca Niculescu a anunțat sâmbătă că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost repornită după aproape 100 de zile de oprire cauzate de nivelul scăzut al Dunării. Reactorul funcționează deja la jumătate din capacitate și va ajunge la nivelul maxim în decurs de o zi.

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