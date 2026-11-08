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Economie

„Realizare istorică”. Polonia îşi atinge obiectivul „magnific şi ambiţios” de a acumula 700 de tone de aur în rezerve. Continuă achiziţiile? Aurul ajută la întărirea credibilităţii ţării şi este scut în faţa turbulenţelor geopolitice, consideră polonezii

c Scris de catalina apostoiu
„Realizare istorică”. Polonia îşi atinge obiectivul „magnific şi ambiţios” de a acumula 700 de tone de aur în rezerve. Continuă achiziţiile? Aurul ajută la întărirea credibilităţii ţării şi este scut în faţa turbulenţelor geopolitice, consideră polonezii
Aosom
Guvernatorul băncii centrale a Poloniei, Adam Glapinski, a anunţat recent că aceasta şi-a dus la îndeplinire planul de a deţine rezerve de 700 de...

Sursa: Zf Ro

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