”Record mondial istoric în România.” "Pădurea Prieteniei" intră în Cartea Recordurilor FOTO

Peste 3.200 de voluntari au plantat simultan 2.512 puieți în satul Cărbunari, din comuna prahoveană Poienarii Burchii, „Pădurea Prieteniei” intrând astfel în Cartea Recordurilor. Anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe Facebook, la eveniment fiind prezentă și Natalia Intotero, ministrul de resort. „Dincolo de stabilirea unui nou record mondial, cea mai importantă reușită de astăzi este pădurea care va crește aici, pentru generațiile ...

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