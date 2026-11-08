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Economie

Referendum într-o comună din Sibiu pentru o investiție de peste 400 de milioane de euro. Localnicii decid dacă vor exploatare minieră

v Scris de vlad ionescu
Referendum într-o comună din Sibiu pentru o investiție de peste 400 de milioane de euro. Localnicii decid dacă vor exploatare minieră
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Peste 4.400 de locuitori din Rășinari, județul Sibiu, sunt așteptați duminică, 8 noiembrie, la un referendum local pentru a se pronunța în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere pe raza localității. Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra. Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunțat în septembrie că a obținut licența de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Rășinari–Săliște, județul Sibiu

Sursa: Ziare

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