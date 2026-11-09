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Economie

Reforma administrativă ar putea elimina 18.000 de aleși locali din 2028. PSD admite că ar putea pierde cel mai mult

v Scris de vlad dobrea
Reforma administrativă ar putea elimina 18.000 de aleși locali din 2028. PSD admite că ar putea pierde cel mai mult
Aosom
Europarlamentarul PSD Dragoş Benea a declarat, luni, că undeva între 15.000 şi 18.000 de aleşi locali s-ar putea să nu mai fie, din 2028, prin reforma administrativ-teritorială.

Sursa: Stirile Pro.tv

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