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Economie

Remus Borza nu se teme de o nouă grevă la STB, după anunțul concedierilor: Au mai avut o grevă pentru care vor plăti că a fost ilegală / video

e Scris de elena aurel
Remus Borza nu se teme de o nouă grevă la STB, după anunțul concedierilor: Au mai avut o grevă pentru care vor plăti că a fost ilegală / video
Aosom
Remus Borza a anunțat o concediere colectivă la STB, prin desființarea a 1.700 de posturi, dintre care aproximativ 900 sunt vacante.

Sursa: Dcnews

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