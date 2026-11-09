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Economie

Reorganizare în PNL. Ce funcție i-ar acorda Bolojan lui Ludovic Orban, după fuziunea celor două partide

c Scris de coralia frigea
Reorganizare în PNL. Ce funcție i-ar acorda Bolojan lui Ludovic Orban, după fuziunea celor două partide
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Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că Ludovic Orban ar putea primi o funcție de conducere în PNL, după ce partidele celor doi lideri vor fuziona.

Sursa: Mediafax Ro

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