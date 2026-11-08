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Economie

Republica Moldova are o nouă legătură energetică directă cu România. Linia Vulcănești–Chișinău a fost pusă în funcțiune

m Scris de maria ţaga
Republica Moldova are o nouă legătură energetică directă cu România. Linia Vulcănești–Chișinău a fost pusă în funcțiune
Aosom
Republica Moldova poate transporta acum energie electrică din România și de pe piața europeană direct către centrul țării, printr-o nouă infrastructură de înaltă tensiune. Linia electrică Vulcănești–Chișinău, cunoscută drept „Linia independenței energetice”, a fost dată în exploatare duminică.

Sursa: Adevarul

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