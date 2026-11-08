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Economie

Republica Moldova rupe dependența de infrastructura energetică din Transnistria. Ce schimbă noua linie Vulcănești-Chișinău

d Scris de dana bărăgan
Republica Moldova rupe dependența de infrastructura energetică din Transnistria. Ce schimbă noua linie Vulcănești-Chișinău
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Linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău, supranumită „Linia independenței energetice”, a fost dată în exploatare duminică, 8 noiembrie. Noua infrastructură permite transportul energiei electrice din România și de pe piața europeană către centrul Republicii Moldova, fără ca fluxul să mai depindă de nodul energetic din regiunea transnistreană. La ceremonia de inaugurare au participat președinta Maia Sandu, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, relatează publicațiile Deschide.md și NewsMaker.md.

Sursa: Realitatea

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