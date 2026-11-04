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Economie

Restructurări în prag de sărbători, la una dintre bâncile din Top 10 din România

i Scris de iulian budusan
Restructurări în prag de sărbători, la una dintre bâncile din Top 10 din România
Aosom
ING Bank România, una dintre cele mai importante bănci de pe piața locală, lansează un program de restructurare a operațiunilor. Procesul va afecta 79 de angajați, conform informațiilor datelor transmise de bancă.

Sursa: Realitatea

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