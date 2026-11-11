Retailerii, noua speranţă a dezvoltatorilor de birouri: cel puţin patru nume mari din comerţ, de la Zalando şi Trendyol la Müller şi Action, s-ar putea uita acum după spaţii noi de birouri în Bucureşti

Politică

Declarații dure ale deputatului PNL Adrian Mocanu! 11 Nov 2026

Judecătoarea Stoicescu se revoltă după declarațiile lui Nicușor Dan: Noi, ăștia de nu ne ridicăm fustele în cap la Recorder, suntem corupți sau proști 11 Nov 2026

Reguli noi pe internet: UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență" 11 Nov 2026

Procuror din Consiliul Superior al Magistraturii, reacție după o declarație a lui Nicușor Dan: „Cu ochii larg închiși” 11 Nov 2026

Alexander Stubb, președintele Finlandei, îl laudă pe Vladimir Putin: „A foarte perspicace, foarte bine pregătit și foarte calm” 11 Nov 2026