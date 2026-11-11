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Economie

Retailerii, noua speranţă a dezvoltatorilor de birouri: cel puţin patru nume mari din comerţ, de la Zalando şi Trendyol la Müller şi Action, s-ar putea uita acum după spaţii noi de birouri în Bucureşti

b Scris de bogdan alecu
Retailerii, noua speranţă a dezvoltatorilor de birouri: cel puţin patru nume mari din comerţ, de la Zalando şi Trendyol la Müller şi Action, s-ar putea uita acum după spaţii noi de birouri în Bucureşti
Aosom
Cel puţin patru retaileri internaţionali, Zalando, Trendyol, Müller şi Action, ar putea căuta în această perioadă birouri noi în Bucureşti,...

Sursa: Zf Ro

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