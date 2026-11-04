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Economie

Reţeaua Agroland a atras 2 mil. euro în urma unui plasament privat de obligaţiuni cu maturitate de cinci ani şi dobândă de 10%. Listarea se va realiza pe Piaţa de creştere pentru IMM-uri de la Bursa de Valori

e Scris de eduard ivanovici
Reţeaua Agroland a atras 2 mil. euro în urma unui plasament privat de obligaţiuni cu maturitate de cinci ani şi dobândă de 10%. Listarea se va realiza pe Piaţa de creştere pentru IMM-uri de la Bursa de Valori
Aosom
Agroland Business System (simbol bursier AG), grup de retail, agribusiness şi alimentaţie, a anunţat miercuri la BVB că a închis plasamentului privat...

Sursa: Zf Ro

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