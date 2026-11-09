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Economie

Reuniune la Paris pentru finanţarea reparării structurii de protecţie de la centrala nucleară de la Cernobîl

g Scris de george traicu
Reuniune la Paris pentru finanţarea reparării structurii de protecţie de la centrala nucleară de la Cernobîl
Aosom
Guvernul francez găzduieşte luni dimineaţă la Paris o "conferinţă a donatorilor" pentru a strânge fondurile rămase necesare pentru repararea structurii de protecţie de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, avariată în urma unui atac cu dronă rusesc la începutul anului 2025.

Sursa: Stiri Pe Surse

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