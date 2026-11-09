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Economie

Revenire puternică pe Wall Street, după scăderile provocate de alegerile din SUA. Ce a impulsionat bursele

a Scris de alexandru toader
Revenire puternică pe Wall Street, după scăderile provocate de alegerile din SUA. Ce a impulsionat bursele
Aosom
Bursele americane au înregistrat luni creşteri puternice, susţinute de ieftinirea petrolului şi de revenirea acţiunilor tehnologice, după turbulenţele de săptămâna trecută.

Sursa: Stirile Pro.tv

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