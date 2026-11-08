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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

REVIEW Steam Frame este mai mult decât un headset VR, dar este și pentru tine?

s Scris de start-up.ro
REVIEW Steam Frame este mai mult decât un headset VR, dar este și pentru tine?
Aosom
Am cumpărat și testat Steam Frame timp de 2 săptămâni și am găsit un headset VR versatil, însă înainte să decizi dacă vrei să-l cumperi ar trebui să citești sau să vezi acest review.

Sursa: Start-up

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