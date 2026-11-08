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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Rezultate LOTO duminică, 8 noiembrie 2026. Ce premii sunt în joc și care sunt numerele norocoase

c Scris de codrina mențel
Rezultate LOTO duminică, 8 noiembrie 2026. Ce premii sunt în joc și care sunt numerele norocoase
Aosom
Care sunt numerele norocoase la tragerea loto de duminică, 8 noiembrie 2026.

Sursa: Click

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