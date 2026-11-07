 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Rheinmetall are de plătit 8,7 milioane de euro penalități. Când ar urma să fie livrate sistemele antiaeriene

l Scris de liliana vornicu
Rheinmetall are de plătit 8,7 milioane de euro penalități. Când ar urma să fie livrate sistemele antiaeriene
Aosom
Cuantumul facturii urmează să fie actualizat cu penalitățile acumulate până la livrarea efectivă, iar primele două sisteme restante ar trebui să ajungă în România în decembrie. The post Rheinmetall are de plătit 8,7 milioane de euro penalități. Când ar urma să fie livrate sistemele antiaeriene appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech