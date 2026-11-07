Cuantumul facturii urmează să fie actualizat cu penalitățile acumulate până la livrarea efectivă, iar primele două sisteme restante ar trebui să ajungă în România în decembrie. The post Rheinmetall are de plătit 8,7 milioane de euro penalități. Când ar urma să fie livrate sistemele antiaeriene appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗