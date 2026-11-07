 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Rheinmetall are de plătit 8,7 milioane de euro penalități. Când ar urma să fie livrate sistemele antiaeriene (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Rheinmetall are de plătit 8,7 milioane de euro penalități. Când ar urma să fie livrate sistemele antiaeriene (Cotidianul)
Aosom
Cuantumul facturii urmează să fie actualizat cu penalitățile acumulate până la livrarea (…)

Sursa: Ziar.com

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech