Rogfast, cel mai lung tunel rutier submarin din Europa: de 27 km și 2,4 miliarde $. Când va fi gata și unde

Norvegia construiește unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa: un tunel rutier submarin de aproximativ 27 de kilometri, care va deveni cel mai lung și cel mai adânc de acest fel din lume. Numit Rogfast, acesta va trece pe sub fiordul Boknafjord, pe coasta de vest a țării, și va ajunge la o adâncime de 392 de metri sub nivelul mării.

Distribuie: Facebook Instagram