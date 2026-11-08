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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

România a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare plantare de copaci din lume

m Scris de magda dragu
România a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare plantare de copaci din lume
Aosom
România a intrat astăzi în Cartea Recordurilor. Țara noastră deține recordul pentru cea mai mare plantare de copaci din lume, la care au participat peste 2500 de voluntari, printre care și mulți copii. Oamenii au venit din toată țara în Prahova pentru un singur scop: un pas înainte pentru a avea un aer mai curat, […]

Sursa: Gazeta De Sud

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