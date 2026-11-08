România a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare plantare de copaci din lume

România a intrat astăzi în Cartea Recordurilor. Țara noastră deține recordul pentru cea mai mare plantare de copaci din lume, la care au participat peste 2500 de voluntari, printre care și mulți copii. Oamenii au venit din toată țara în Prahova pentru un singur scop: un pas înainte pentru a avea un aer mai curat, […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗