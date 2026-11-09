România a rămas iar fără energie nucleară după ce Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită, din cauza unei defecțiuni. „Nu este afectată siguranța nucleară”

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă nu mai produce energie electrică după aproape trei zile de funcționare la finalul a trei luni de oprire în stare sigură, de luni după-amiază, când a fost oprită accidental nu din cauza debitului redus al Dunării, ci din cauza unei defecțiuni, conform informațiilor publicate de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗