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Economie

România a rămas iar fără energie nucleară după ce Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită, din cauza unei defecțiuni. „Nu este afectată siguranța nucleară”

m Scris de mădălina prundea
România a rămas iar fără energie nucleară după ce Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită, din cauza unei defecțiuni. „Nu este afectată siguranța nucleară”
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Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă nu mai produce energie electrică după aproape trei zile de funcționare la finalul a trei luni de oprire în stare sigură, de luni după-amiază, când a fost oprită accidental nu din cauza debitului redus al Dunării, ci din cauza unei defecțiuni, conform informațiilor publicate de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Sursa: Mediafax Ro

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