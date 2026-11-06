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Economie

România, al patrulea salariu mediu de la coadă, la nivel european. În ce țări europene se câștigă cel mai bine

s Scris de silvia deleanu
România, al patrulea salariu mediu de la coadă, la nivel european. În ce țări europene se câștigă cel mai bine
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Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat vineri, 6 noiembrie, un nou set de date cu privire la salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din Uniunea Europeană. Cifrele Eurostat indică faptul că venitul mediu a ajuns anul trecut la 41.500 de euro, în creștere cu 4,3% comparativ cu anul 2024, când acesta s-a situat la 39.800 de euro.

Sursa: Ziare

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