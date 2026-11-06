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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

România ar avea nevoie de 100.000 de lucrători din afara UE în anul 2027. Ce meserii sunt căutate de angajatori

m Scris de mihai diac
România ar avea nevoie de 100.000 de lucrători din afara UE în anul 2027. Ce meserii sunt căutate de angajatori
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România ar avea nevoie de minimum 100.000 de lucrători străini, proveniți din afara UE, în anul 2027, estimează Melania Pop, Managing Partner International Work Finder.

Sursa: Ziare

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