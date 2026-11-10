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Economie

România are campioni mondiali și o industrie de sute de milioane de euro. Adrian Socaciu: „Campionii ne arată destinația”

n Scris de nicoleta nicolau
România are campioni mondiali și o industrie de sute de milioane de euro. Adrian Socaciu: „Campionii ne arată destinația”
Aosom
Adrian Socaciu explică, într-un interviu, cum ar putea România transforma performanțele din esports în investiții și oportunități pentru tineri.

Sursa: Stiri Pe Surse

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