România are din nou energie nucleară. Reactorul 1 de la Cernavodă a livrat în sistem primii peste 40 MW după trei luni de pauză

România a reluat vineri, 6 noiembrie, producția de energie nucleară, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național. Reactorul 1 a fost reconectat la rețea și a început să livreze primii megawați, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica. Revenirea are loc după o oprire prelungită provocată de debitul extrem de scăzut al Dunării.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗