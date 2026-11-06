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Economie

România are din nou energie nucleară. Reactorul 1 de la Cernavodă a livrat în sistem primii peste 40 MW după trei luni de pauză

g Scris de gabriel negreanu
România are din nou energie nucleară. Reactorul 1 de la Cernavodă a livrat în sistem primii peste 40 MW după trei luni de pauză
Aosom
România a reluat vineri, 6 noiembrie, producția de energie nucleară, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național. Reactorul 1 a fost reconectat la rețea și a început să livreze primii megawați, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica. Revenirea are loc după o oprire prelungită provocată de debitul extrem de scăzut al Dunării.

Sursa: Mediafax Ro

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