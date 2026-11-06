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Economie

România are economii, spune premierul Luca Niculescu în fața mediului de afaceri. Vine cu trei direcții care ”schimbă lucrurile”

r Scris de roxana neagu
România are economii, spune premierul Luca Niculescu în fața mediului de afaceri. Vine cu trei direcții care ”schimbă lucrurile”
Aosom
Premierul Luca Niculescu vine, în fața mediului de afaceri, cu o declarație care să impulsioneze dorința de schimbare pe piața economică a României. Afirmă că avem în față o mare șansă.

Sursa: Dcnews

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