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Economie

România are nevoie, de urgență, la începutul lui 2027, de amnistie fiscală pe modelul italian. Adrian Negrescu: Albim banii negri VIDEO

r Scris de roxana neagu
România are nevoie, de urgență, la începutul lui 2027, de amnistie fiscală pe modelul italian. Adrian Negrescu: Albim banii negri VIDEO
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Economistul Adrian Negrescu propune măsuri neconvenționale pentru relansarea economiei României.

Sursa: Dcnews

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