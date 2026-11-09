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Economie

România are resurse energetice, dar „avem nevoie şi de execuţie” / Bogdan Ivan cere simplificarea legislației și consens politic

a Scris de alexandra cruceru, redactor
România are resurse energetice, dar „avem nevoie şi de execuţie” / Bogdan Ivan cere simplificarea legislației și consens politic
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România are resurse energetice, dar „avem nevoie şi de execuţie”. Bogdan Ivan cere simplificarea legislației și consens politic

Sursa: Stiri Pe Surse

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