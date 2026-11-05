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Economie

România are una dintre cele mai mari creșteri a prețurilor producției industriale din UE. Cele mai noi date Eurostat

a Scris de aniela manolea
România are una dintre cele mai mari creșteri a prețurilor producției industriale din UE. Cele mai noi date Eurostat
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În timp ce media europeană de scumpire a produselor industriale în septembrie 2026 este de 2,6%, România s-a numărat printre țările cu cele mai mari creșteri de prețuri, arată datele Eurostat publicate joi, 5 noiembrie. INS a oferit și informațiile detaliate.

Sursa: Ziare

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