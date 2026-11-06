 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

România, Bulgaria, Grecia și Ungaria au avut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, în 2025

c Scris de cristian matei
România, Bulgaria, Grecia și Ungaria au avut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, în 2025
Aosom
Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 41.500 euro, reflectând o creștere de 4,3% față de nivelul din 2024, de 39.800 euro, conform Agerpres, care citează datele Eurostat.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech