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Economie

România importă din nou energie: Reactorul 1 de la Cernavodă s-a deconectat, la doar trei zile după revenirea în sistem

n Scris de nicoleta nicolau
România importă din nou energie: Reactorul 1 de la Cernavodă s-a deconectat, la doar trei zile după revenirea în sistem
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România importă din nou energie după deconectarea Unității 1 de la Cernavodă, potrivit surselor ȘTIRIPESURSE.RO. O defecțiune ar fi cauza opririi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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