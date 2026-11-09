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Economie

România importă mai mult decât exportă. Deficitul balanței comerciale a crescut în primele nouă luni din 2026.

s Scris de sergiu tămaș(
România importă mai mult decât exportă. Deficitul balanței comerciale a crescut în primele nouă luni din 2026.
Aosom
Deficitul comercial al României a crescut în primele nouă luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

Sursa: Monitorul Cluj

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